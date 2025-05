IL numa feira deserta, com farpas à AD e elogios a Passos Coelho

A Iniciativa Liberal (IL) foi a Viseu e, ao terceiro dia de campanha, o presidente do partido alargou as críticas a partidos de direita, principalmente a Luís Montenegro que "não vê o país real".

Os liberais estiveram esta terça-feira naquele que será o ponto mais no interior do país previsto na agenda de campanha e optaram por começar na feira semanal de Viseu.

Numa hora já tardia para se visitar uma feira, o presidente do partido não encontrou muitos eleitores, mas ainda mal tinha entrado e já era "apertado" por um António Costa que lhe pediu que se juntasse à AD no dia seguinte às eleições. "O povo está com Luís Montenegro e ele vai ganhar. Faça uma coligação com ele para limpar a esquerda", pediu o vendedor numa das bancas de enchidos logo à entrada da feira.

Na resposta, Rui Rocha repetiu o que já tinha dito no dia anterior em Lisboa: que o partido "fará coligação com os portugueses sabendo interpretar os interesses dos portugueses".

Enquanto se avança na campanha, o presidente dos liberais é cada vez mais pressionado sobre o assunto e a vontade de vir a fazer parte de um Governo à direita. No entanto, sem nunca se descair, confirma apenas que "não houve nenhuma conversa sobre o assunto" com a AD.

A novidade ao terceiro dia de campanha é a de que, no leque de críticas à oposição, o presidente da IL não se esquecer da coligação AD que formou Governo e do primeiro-ministro Luís Montenegro. Questionado sobre os resultados da economia nos primeiros meses do ano, Rui Rocha defendeu que Montenegro "não vê o país real", desde logo na saúde assim como na economia.

"Luís Montenegro às vezes dispara da realidade. Sempre dissemos que com a falta de ambição das propostas da AD a economia nunca iria crescer como a AD previa e aí está o resultado", disse.

A crítica foi lançada de manhã ainda sem previsão do aviso que seria deixado por Pedro Passos Coelho. Já durante a tarde numa ação de campanha numa empresa da indústria têxtil, Rui Rocha viu o aviso deixado pelo antigo primeiro-ministro, que pediu mais reformismo à AD. O apelo pareceu "justo" na opinião do presidente da IL, que considerou "relevante que Passos Coelho identifique duas questões onde a AD falhou: a estabilidade e o reformismo".

Depois de dias, semanas e anos a defender uma reforma do país, Rui Rocha realçou que "a marca" da IL "é precisamente o ímpeto reformista e a capacidade de olhar para as áreas para onde a AD não foi capaz de olhar no país".