​Lágrimas no Couço. “Temos obrigação de honrar a memória”

Conhecida como “aldeia vermelha”, o Couço, em Coruche, distrito de Santarém é terra onde as memórias do passado vivem-se com lágrimas presentes.

Paulo Raimundo ainda nem era nascido no 25 de abril, mas sabe ligar-se a quem enfrentou os tempos da resistência ao regime de Salazar. Quando o secretário-geral chegou para o almoço na Casa do Povo do Couço foi, como não raras vezes acontece, cumprimentar as gentes que, nas cozinhas (mais ou menos) improvisadas, prepararam a refeição.

Raimundo encontrou meia-dúzia de senhoras já com mais idade que tinham tudo pronto para servir o almoço – sopa com legumes de uma horta local e carne de porco à portuguesa. Beijinhos à direita, beijinhos à esquerda e logo uma senhora emociona-se e larga em lágrimas. Recorda o marido, “um grande comunista”. Raimundo abraça a senhora e consola-a como pode e segue para o seu lugar na mesa principal.

Quando toma a palavra, Raimundo alude a esse passado. “Como sabem, sou secretário-geral não é assim há tanto tempo… O ano passado em campanha aqui estivemos e em anteriores campanhas acompanhei quer o camarada Jerónimo [de Sousa], tive o privilégio de acompanhar o [Carlos] Carvalhas também em outras iniciativas, passando aqui no Couço… Não tive esse privilégio de acompanhar o Álvaro [Cunhal] aqui no Couço, mas ele esteve cá”, começa por dizer, como quem explica que há uma gratidão dos secretários-gerais para com aquele povo.