Líder do PAN diz que almoço com históricos do PSD é "um regresso ao passado"

A líder do PAN, considerou, esta terça-feira, que o almoço que junta históricos do PSD, a propósito do aniversário do partido é um "regresso ao passado".

Durante uma ação de campanha no hotel canino "Quinta do Plátano", em Vila do Conde, no Porto, Inês Sousa Real pediu ao principal partido da Aliança Democrática (AD) que "coloque os olhos no futuro", algo que não acontece num encontro "que se faz no masculino".

Ainda assim, apesar das "diferenças ideológicas" entre as duas forças políticas, Inês Sousa Real não descarta fazer parte de uma solução governativa.

O Pessoas, Animais e Natureza elenca as medidas chave para a próxima legislatura.

"Temos que ter uma agenda que inclua a preocupação com o combate às alterações climáticas, a igualdade de género que continuam por cumprir, seja no combate à violência doméstica ou até mesmo a participação na vida política", disse.

Por isso mesmo, apesar da abertura a alianças tanto à direita como à esquerda, a defesa da "violação dos direitos humanos, da xenofobia e do racismo pelo Chega" leva Sousa Real a rejeitar por completo sentar-se à mesma mesa que o Chega.

"O Chega é uma força política que tem enganado os portugueses, ao captar a sua insatisfação para retirar proveito eleitoral. Não fizeram qualquer trabalho útil na Assembleia da República, o PAN, como uma deputada única, teve mais aprovações que o chega com 50 deputados", acrescentou.

Houve ainda oportunidade para reforçar a necessidade de "criação de um SNS animal", para apoiar famílias carenciadas e as instituições que visitou durante a manhã desta terça-feira.

Esse Sistema Nacional de Saúde aproveitaria a rede existente, nas quais estão incluídas as faculdades de medicina veterinária e instiuições de solidariedade social.

"O Estado tem que dar este passo, criar o SNS animal, baixar o IVA dos cuidados de saúde, mas também da alimentação animal, porque não podemos ter uma sociedade em que o Governo opta por apoiar as touradas, mas depois vira costas às famílias que têm animais de companhia", rematou.

A caravana do PAN segue para a capital, onde vai reunir com a Associação Académica de Lisboa.