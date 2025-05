Pedro Nuno e a construção de uma "maioria estável": Diálogo pós-eleitoral com "todos" e evitar acantonar-se à esquerda

Esta terça-feira, Pedro Nuno Santos foi, por diversas vezes, desafiado a clarificar como quer garantir a estabilidade política no pós-eleições e com quem. A resposta veio do tempo lá atrás, com o líder socialista a socorrer-se da experiência na “ construção de pontes” com os partidos que teve como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares durante o período da Geringonça.

Como se constrói uma “ maioria estável ”? Segundo Pedro Nuno Santos, é iniciando um diálogo com “todos” os partidos no Parlamento após as eleições de 18 de maio. O líder do PS admite precisar da ajuda da esquerda – Bloco, PCP e Livre –, mas tenta evitar acantonar-se nela.

De visita às oficinas do Museu Ferroviário, no Entroncamento, assumiu que nesse tempo houve “diálogo com todos os partidos” e salientou que, neste momento, a fase é de dialogar “nomeadamente, com o povo português” para “tentar ter o melhor resultado possível, que depois nos permita dialogar com os grupos parlamentares que estão representados no Parlamento”, em nome da “estabilidade política” que diz não ser possível a Luís Montenegro garantir.

“Aquilo que vos posso dizer é que com a experiência que tenho de diálogo, de construção de pontes, também vou assegurar que tenhamos um governo com estabilidade. Aquilo que sabemos é que com o Luís Montenegro essa estabilidade nunca existirá”, disse Pedro Nuno no Entroncamento.

Antes, na passagem pelo mercado municipal de Leiria na primeira ação de campanha desta terça-feira, Pedro Nuno Santos foi confrontado com a outra maioria, ou seja, com a eventual aliança da AD à Iniciativa Liberal (IL) no pós-eleições e reagiu logo: “O PSD governa com quem? Com a IL? Não. O PSD também não consegue uma maioria para governar”, atirou.