​Raimundo arrisca ementa do almoço PSD. “Batatas fritas de Bruxelas e salsicha alemã”

O líder do PCP Paulo Raimundo não vai estar presente no almoço do PSD desta terça-feira, que vai reunir quase todos os antigos líderes do partido, mas antecipa qual vai ser a ementa.

"Eu acho que estou a ver qual é a ementa desse almoço. Deve ser batatas fritas de Bruxelas, deve ser uma salsicha alemã e deve ser uma sopa ralinha, com muita água e vinho… nada", arrisca.

À margem de uma iniciativa de campanha da CDU na Lagoa da Albufeira, em Sesimbra, considerou que esta é uma ementa que espelha a austeridade a que o país foi sujeito durante a crise financeira de 2008. Já a ausência de vinho é uma alusão às declarações em 2017 do na altura presidente do Eurogrupo, o holandês Jeroen Dijsselbloem, que acusou os europeus do Sul de gastarem o seu dinheiro "em copos e mulheres".

Raimundo acrescentou que a fatura sobrará "sempre para os mesmos" e que "não há almoços grátis", lembrando que em vários momentos – crise financeira, Covid e agora o reforço de investimento na área da Defesa – “sobra sempre para os mesmos", afirmou o secretário-geral do PCP.

O líder do PCP também foi questionado sobre as declarações de Luis Montenegro que assegura que o PSD já fez as pazes com os reformados. Paulo Raimundo admite que já poderá ter feito as pazes mas apenas "com alguns" e que o primeiro-ministro “esqueceu-se de um milhão de reformados com menos de 510 euros de pensão e reforma".