Sem assento, mas com voz: pequenos queixam-se de saco azul no Parlamento e pedem cotas para a imigração

Assim como aconteceu, há poucos dias, com os partidos que já têm lugar na Assembleia da República, a imigração esteve no epicentro do "debate dos pequenos" —forças políticas sem representação parlamentar —, transmitido pela “RTP” esta terça-feira. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Júlio Gourgel Ferreira, da Nova Direita, defendeu “cotas de imigração baseadas nas qualificações e na proximidade cultural e histórica”, sublinhando que “devemos dar prioridade aos países da lusofonia porque é mais fácil a integração com quem partilha a nossa língua”. Rui Fonseca e Castro, líder do Ergue-te, acusou o poder político de ter “escorraçado os portugueses das suas próprias cidades”, prometendo “devolver Lisboa aos alfacinhas” e apelando a uma manifestação no Martim Moniz dia 18 de maio: “Lisboa ainda é nossa e Lisboa comigo vai tornar a ser alfacinha”. Joana Amaral Dias, do ADN, denunciou o uso do SNS por estrangeiros: “Não pode haver mais um cêntimo para estrangeiros enquanto existirem portugueses com fome”, defendendo o fim da interrupção voluntária da gravidez no SNS, por considerar um “uso abusivo por parte de estrangeiras”. Já Duarte Costa, do Volt Portugal, apresentou uma abordagem oposta: “Defendemos uma via verde para a imigração, mais digital e independente dos consulados, para atrair profissionais qualificados em áreas críticas”, alinhada com políticas europeias.

“A corrupção é uma gangrena” A corrupção foi outro dos temas quentes. Gerou consensos na crítica, mas divergências nas soluções. Joana Amaral Dias afirmou que o Parlamento é “um local do crime, com um saco azul de 10% do orçamento, maior que a educação ou a justiça”, propondo “reduzir esta despesa para 1%”. Paulo Estevão, do Partido Popular Monárquico, denunciou “uma democracia em déficit” e defendeu “um órgão externo independente para supervisionar o Ministério Público”, criticando “as escutas indiscriminadas e as queixas anónimas usadas para perseguições políticas”. Raquel Coelho, do Partido Trabalhista Português, apresentou a sua solução: “Queremos unidades especializadas no combate à corrupção, com mais peritos fiscais e digitais, e rotatividade obrigatória dos juízes para evitar cumplicidades locais”. João Pinto, do PCTP/MRPP, defendeu que “a corrupção é inevitável no capitalismo”, propondo “a nacionalização da economia e uma planificação comunista como única saída”.