Ventura aproveita Passos para dizer a Montenegro: "Cópia perde para o original"

Depois de o antigo líder social-democrata ter pedido "estabilidade", mas também "reformismo" para o país, André Ventura diz concordar com Passos Coelho, no entanto, aproveita a deixa para desgastar a AD.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, antes de uma visita ao Mercado do Bolhão, no Porto, André Ventura aproveitou as perguntas sobre a entrada de Passos Coelho na campanha para lançar farpas ao primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Logo depois, a caravana do Chega percorreu as bancas da fruta e legumes do Mercado do Bolhão, e de seguida desceu a Rua de Santa Catarina, com largas dezenas de pessoas.

André Ventura sublinha que Passos Coelho "foi um dos primeiros" a assinalar "problemas de imigração" e diz estar convencido que "o Dr. Pedro Passos Coelho vai votar no Chega no dia 18 de maio".

Com bombos a tambores, largas dezenas foram acompanhando a visita. No Bolhão, uma eleitora cantava: "Ventura, Ventura! Montenegro para a rua!". Nos corredores entre vegetais e frutas, as vendedoras iam pedindo ao líder do Chega para entrar e para as cumprimentar.

Gosta do Ventura? Pergunta a Renascença a uma mulher que tinha ido pedir ao líder do Chega para vir à sua banca. "Eu não, sou anti-Chega, é a minha patroa, mas respeito".

Quando passa, a caravana do Chega gera sempre reações apaixonadas, tanto dos apoiantes como dos críticos. Com um casaco castanho, um jovem adulto olha para o aparato com ar desconfiado. Diz à Renascença que quer falar, mas que só o consegue fazer se for em inglês.

Vem do Paquistão e trabalha na área da tecnologia, desenha sites para hospitais e afirma que esteve envolvido ao criar uma "cloud" para armazenar os dados de doentes oncológicos do Hospital São João.

O olhar desconfiado transforma-se numa crítica clara ao Chega: "Sim, conheço-o, é o André Ventura, é anti-imigrantes", começa por dizer.

"Ele diz que só os portugueses é que são boas pessoas, isso é a definição de racismo", atira este imigrante paquistanês. Lembra que nos Estados Unidos há mais de um milhão de pessoas da antiga Pérsia, e acredita que isso é a chave para o desenvolvimento de qualquer economia.

Para este paquistanês que trabalhou para o Hospital São João, sem os imigrantes Portugal não funcionaria.