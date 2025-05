CDU quer imposto para a banca pelas casas vazias. Jovens queixam-se de "emancipação adiada"

Na sua intervenção, Paulo Raimundo centrou-se na banca e no seu papel na especulação do mercado imobiliário , considerando que este é o setor imune a "todos os sacrifícios" que são pedidos.

"Se cada casa vazia que está nas mãos da banca, se cada casa vazia que está nas mãos dos fundos imobiliários começasse a pagar no primeiro dia um euro de imposto, no segundo dia dois euros de imposto, no terceiro dia três euros de imposto e por aí adiante, não tenho dúvida nenhuma de que as casas baixariam logo o preço", afirmou Paulo Raimundo .

Perante uma plateia de militantes e simpatizantes, Paulo Raimundo sugeriu que se fizesse um exercício de tentar perceber o que significaria se outros setores fundamentais da sociedade tivessem uma presença tão diminuta (2%) do Estado, nomeadamente, a saúde, a educação ou a segurança social.

"Cada um que pense o que é que seria do estado da saúde de cada um de nós se o Estado detivesse 2% da saúde e o setor privado 98%", acrescentou.

Nesse sentido, acredita que as respostas para a habitação são "mais Estado, mais Estado, mais Estado".

No parque urbano de Rio Tinto, no distrito do Porto, o secretário-geral do PCP discursou com um cartaz do líder da Montenegro visível nas suas costas, implantado numa rotunda, que Paulo Raimundo não ignorou.

"Eu vou pegar naquele slogan que está ali. Aquele senhor diz que Portugal não pode parar. Aquilo não está tudo mal, mas está ali um engano. Em vez de ser Portugal não pode parar, tem de ser Portugal tem de parar de continuar a andar para trás na vida das pessoas. É o que falta naquele cartaz. Mas é claro que naquele cartaz não era possível escrever isso", disse.

Antes de Raimundo, ouviram-se testemunhos sobre a dificuldade de acesso à habitação. Um dos participantes foi um jovem, Martim Magalhães, que relata "uma emancipação adiada". "Há jovens que já não procuram casa ou quarto e há aqueles que até arriscam dar esse passo e sair de casa dos pais, mas depois acabam por voltar".

Martim Magalhães abordou ainda o problema do alojamento para estudantes, apontando que, no Porto, há 24 mil estudantes deslocados e que a oferta das residências universitárias cobre apenas cerca de 10%.

Na sessão, participaram, entre outros, o deputado Alfredo Maia, que é o número um pelo Porto, e João Ferreira, número dois pelo mesmo círculo, que Paulo Raimundo espera que possa vir a ser eleito (a CDU apenas conseguiu eleger um deputado em 2024 e em 2022 neste distrito).