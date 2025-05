​CDU vs. PAN. A picardia pelos votos da ecologia

É uma meta traçada pelo secretário-geral do PCP para as legislativas de dia 18. A CDU quer garantir o regresso do Partido Ecologista “Os Verdes” ao Parlamento, representação perdida em 2022. Não será um objetivo fácil, uma vez que os deputados deste partido não estão em lugar previsivelmente elegíveis. Ainda assim, as principais figuras do PEV marcam presença nas iniciativas de campanha.

É o caso da antiga líder parlamentar do PEV Heloísa Apolónia. Em Sesimbra, numa ação de campanha dedicada aos problemas ambientais da Lagoa de Albufeira, recebeu uma manifestação de apoio de uma associação ambiental local. Entregou um documento escrito com uma lista de pessoas que expressam a necessidade do PEV voltar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“É a única força política ambientalista que, de facto, defende o desenvolvimento sustentável, os problemas climáticos do nosso país e do mundo em geral”, assegura a presidente da associação de Cidadãos pela Arrábida e Estuário do Sado, Fernanda Rodrigues.