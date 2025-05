Montenegro foi ao mercado ouvir queixas sobre "reformas baixas" e cortes de Passos

A história volta a repetir-se. Um dia depois de Pedro Passos Coelho ter entrado na campanha da AD, Luís Montenegro volta a ouvir queixas de quem sofreu cortes nas pensões no tempo da troika. “O Passos Coelho tirou-me da minha reforma 280 euros e nunca mais nos deram”, disse um antigo combatente, no Mercado do Livramento em Setúbal. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na primeira visita a um mercado, o primeiro-ministro ouviu mais um desabafo de uma mulher que recebe uma reforma muito baixa e que foi despedida nos anos em que Passos Coelho era primeiro-ministro. Mas há também quem confronte o primeiro-ministro com a pensão baixa que recebe atualmente. “Ó senhor primeiro-ministro, eu fui funcionária pública, trabalhei 52 anos e a minha reforma são 680 euros, acha bem?”, questionou uma mulher. Luís Montenegro responde com as medidas que o Governo tomou como o aumento solidário para idosos e com o aumento das pensões, mas pelas críticas que são feitas, são medidas que não devem chegar a todos.

Aos jornalistas diz que percebe bem as preocupações dos mais idosos, que a troika deixou marcas, mas que a tarefa nesta campanha é deixar um apalavra de confiança. “Eu compreendo que as pessoas que há uns anos, por razão da situação financeira do país, viveram tempos de alguma inquietação neste domínio, precisam de uma palavra de segurança. E eu hoje, modéstia à parte, posso dizer às pessoas com toda a confiança para acreditarem, porque já não estamos apenas a assumir compromissos, nós estamos a concretizar aquilo que dizemos”, garante Montenegro. E o líder da AD volta a referir que os portugueses já sabem com o que podem contar por parte desta coligação que é de confiança e cumpre o que promete. “Mas hoje nós estamos numa fase em que as pessoas já perceberam que a nossa palavra tem muito valor, nós cumprimos o nosso compromisso e somos efetivamente de confiança", defendeu.

Lamentamos mas o seu browser não suporta este elemento de audio. Luís Montenegro canta jingle de Ribeiro Cristóvão ao microfone da Renascença