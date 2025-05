Montenegro quer duas legislaturas para continuar a trabalhar

O jantar-comício, que se realizou no Centro de Congressos em Lisboa e que juntou cerca de 1.800 pessoas, foi também uma festa de aniversário do PSD. Houve música, vídeos com as imagens que marcam os 51 anos de história e mensagens dos antigos líderes que almoçaram esta terça-feira com Luís Montenegro. A sala cheia aplaudiu os antigos líderes, mas os mais aplaudidos foram Passos Coelho, Cavaco Silva e Manuela Ferreira Leite.

Luís Montenegro pede um voto de confiança para governar por mais oito anos, para acabar o trabalho que ficou por fazer. O líder da AD falava no jantar-comício desta terça-feira à noite, no Centro de Congressos de Lisboa, onde se assinalou o 51.ª aniversário do PSD.

No discurso, feito já depois das 23h00, Montenegro voltou a falar para aqueles que no ano passado votaram no Chega ou no Partido Socialista, lembrando que estiveram muitas vezes ao lado um do outro contra o Governo.

“Para os socialistas, nunca foi de dispensar, pelo contrário, o apoio do Chega. Para o Chega, nunca foi de ignorar a junção com o Partido Socialista para ver se perturbavam a ação do Governo”, garantiu.

E no dia em que Pedro Passos Coelho pediu espírito reformista ao PSD, Luís Montenegro lembrou a “vocação reformista e transformadora que é a tradição deste partido”.

O líder do PSD voltou a falar na obra feita, desde a imigração, aos aumentos das pensões, à segurança, à redução dos impostos e pediu o voto na AD porque acredita que é a única força capaz de dar estabilidade política ao país.

“Se querem garantir a estabilidade, deem um voto de confiança àqueles que conseguem materializar a estabilidade, que não vão nunca trair a relação de confiança com as pessoas, que vão manter, qualquer que seja o resultado, a capacidade de diálogo, a tolerância política, aqueles que não precisam de ofender ninguém, de estar sempre a tratar mal dos outros, de estar sempre a deitar para baixo. Podem concentrar o seu voto na AD, no PSD, nós somos o garante da estabilidade”, prometeu Luís Montenegro.