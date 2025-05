Pedro Nuno Santos em bastião do Chega convicto que PS "vai ganhar no Algarve"

O secretário-geral do PS chegou esta quarta-feira à Quarteira e mostrou-se convicto de que "vai ganhar" no Algarve, uma região onde o PS perdeu para o Chega nas eleições do ano passado.

Já meio rouco ao quarto dia oficial da campanha eleitoral, o líder do Partido Socialista visitou esta manhã o mercado semanal de levante em Quarteira, no concelho de Loulé, onde foi interpelado por diversas pessoas, inclusive de etnia cigana que lhe manifestaram apoio.

"Se estiveram atentos puderam confirmar isso mesmo, nesta volta que demos aqui", despachou o socialista nas únicas declarações que prestou aos jornalistas.

O PS tem diversas ações marcadas para o Algarve esta quarta-feira, com o partido a dar o tudo por tudo numa região que se tornou um autêntico bastião do Chega nas eleições de 2024.

Uma ideia a que Pedro Nuno voltou no discurso do almoço-comício que decorreu no Jardim dos Pescadores, em Olhão, na margem da Ria Formosa.

"Os algarvios sabem que podem contar connosco, se há região onde os socialistas continuam fortes é o Algarve", começou por dizer o líder do PS, ignorando o resultado das legislativas de março de 2024, mas salientando que nas europeias de junho o PS venceu em Faro.

"Em junho voltámos a ser a primeira força pol no Algarve e vamos voltar a ganhar as eleições no Algarve, há muito trabalho ainda para fazer nesta região", avisou Pedro Nuno.

Nas eleições do ano passado, o Chega venceu na freguesia de Quarteira, com 30% dos votos, enquanto o PS teve apenas 19,8%. Nas eleições anteriores, em 2022, o PS tinha vencido aqui, com 33,5% e o Chega tinha recolhido apenas 14,3%.

O distrito de Faro e região do Algarve foi o único onde o Chega foi o mais votado do país, com 27,2%, enquanto o PS teve 25,5% e a AD 22,4%.