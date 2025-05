Pedro Nuno Santos zangado apenas com "resultados da incompetência do Governo"

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, assegurou esta quarta-feira que não está zangado com os portugueses, mas sim com "os resultados da incompetência do Governo", questionando de que sucesso fala o primeiro-ministro.

Depois do comício do início da noite em Évora, a caravana do PS seguiu para Portalegre para um outro comício noturno, ao ar livre, no qual Pedro Nuno Santos aproveitou para responder ao primeiro-ministro, que tinha criticado, precisamente em Évora, os seus adversários que só falam mal e aparecem "todos os dias zangados".

"Luís Montenegro dizia aí num comício hoje que eu estou zangado com os sucessos do país. Fique já claro, eu não estou nem zangado com o país, muito menos com os sucessos dos portugueses. Mas estou zangado com os resultados da incompetência do Governo liderado por Luís Montenegro", respondeu.

O secretário-geral do PS questionou "de que sucesso fala Luís Montenegro", elencando depois aquilo que considerou serem as áreas em que o Governo da AD falhou, como a economia e a saúde.