Tensão em Aveiro. Chega recebido em protesto por comunidade cigana

O incidente aconteceu no final de uma arruada marcada por tensão, em que manifestantes acusaram também os elementos do partido de André Ventura de os terem mandado "de volta para a Roménia".

O Chega passou por Aveiro e foi recebido com protestos por meia dúzia de membros da comunidade cigana , na manhã desta quarta-feira, que chamaram aos militantes do partido de “racistas” e "fascistas".

O líder do Chega argumentou, apontando para os casamentos infantis e afirmando que "não se vive de subsídios a vida toda".

O quarto dia de campanha do Chega para as legislativas de 18 de maio é feito no distrito de Aveiro e incluiu declarações em frente à estação de comboios, em dia de greve de trabalhadores da CP com adesão de 100%.

A greve, que se prolonga até 14 de maio, terá um especial impacto nos dias de hoje e quinta-feira.

O dia do Chega terminará com um jantar-comício, na Quinta do Mateus.