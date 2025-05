Volt defende necessidade de imigrantes e de "entrada regulada"

Entre cartazes, bandeiras da União Europeia, uma bicicleta e folhetos, os militantes do partido Volt abordaram as pessoas que passavam pela Unicorn Factory Lisboa.

Em declarações à Renascença, o co-cabeça de lista por Lisboa, Duarte Costa, disse acreditar que o “Volt é o partido da Inovação, das start-ups e que quer construir em Portugal uma economia de futuro".

"Quer fazer de Portugal uma Dinamarca, uma Finlândia ou uma Holanda, temos essa ambição para os portugueses. Queremos que tenham aqui em Portugal as mesmas oportunidades que sonham quando vamos procurar trabalhos fora. Somos um partido europeu que está a trazer uma nova geração de políticos à política portuguesa", afirma Duarte Costa.

O partido, que se enquadra politicamente “ao centro, entre o PS e o PSD”, quer, entre outras propostas, “mobilizar do excedente orçamental 200 milhões de euros para as empresas portuguesas exportadoras de maior valor acrescentado, especialmente aquelas que têm menor pegada ambiental.” Duarte Costa acredita que esta medida “é uma forma de estimular este setor”.

O Volt pretende também “aumentar a capacidade de recursos humanos nos centros tecnológicos e dos centros de competência. Porque são centros que existem e que trazem o talento das universidades e das empresas para potenciar novos negócios”.

Já sobre a imigração, o partido defende que os “imigrantes são necessários em Portugal, mas é preciso haver uma entrada regulada". O co-cabeça de lista acrescenta ainda que é necessário “regular rapidamente quem cá está”.

O Volt, que tem representação em vários países europeus, conta com cinco deputados no Parlamento Europeu, eleitos pela Alemanha e pelos Países Baixos.

Duarte Costa diz que “é importante as pessoas verem o que nós fazemos na Europa. A via verde para a imigração, que já avançou no Parlamento Europeu, foi uma proposta do Volt e nós queremos trazer o que de bom se faz na Europa para Portugal”.

Já quando questionado sobre as expectativas de eleger pelo menos um deputado nestas eleições legislativas, Duarte Costa desafia: “todos os portugueses que querem uma Europa mais competitiva e mais unida e que, eventualmente, queiram discutir a possibilidade de ter uma Europa federal votem no Volt”.

E termina dizendo que “todos os portugueses que querem um Sistema Nacional de Saúde eficiente, que querem transportes públicos mais rápidos que o carro e que querem habitação pública acessível já, votem no Volt”.

O co-cabeça de lista por Lisboa acredita que, se todos estes portugueses votarem no seu partido, “o Volt vai eleger um grupo parlamentar”.