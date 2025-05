Fernando Rosas pede fim do “monopólio rotativo” do PS e PSD

Foi ao som de música e cenário em tudo semelhantes a um "talk show" que a deputada Bloco de Esquerda (BE) Marisa Matias subiu, na quarta-feira, ao palco no Instituto Português da Juventude, em Leiria, para garantir que, com o BE parlamento, a legislação sobre a morte medicamente assistida é “para regulamentar o mais próximo possível”.

Após o chumbo do Tribunal Constitucional, trata-se de uma das “lutas inacabadas”, completou o antigo deputado bloquista José Manuel Pureza, um dos convidados da noite que marcou a estreia de um novo formato de comício em que a conversa ganha espaço ao lado dos discursos.

A liberdade foi o tema da conversa e pretexto para críticas aos liberais. Os mesmos, apontou Pureza, que “falam da liberdade como se ela fosse uma abstração” e que têm como estratégia “espezinhar a liberdade de quem tem menos poder”.

“A esquerda socialista não pensa assim, não faz assim, não quer assim”, rematou.

Estava feito o aquecimento do comício que haveria de terminar com o apelo de Fernando Rosas ao voto útil no BE. O fundador do partido e cabeça-de-lista por Leiria defendeu que é preciso “acabar com o monopólio rotativo do PS e PSD”, caminho que leva "à não resolução dos problemas mais prementes que inquietam a população”.