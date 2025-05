IL.Rocha não dá primeiro passo no namoro com a AD e pede fim da ideologia na educação

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Ao quarto dia de campanha, Rui Rocha foi a casa. O presidente da Iniciativa Liberal esteve em Braga para defender parcerias público privadas na saúde, contratos de associação e o fim da regra do código postal nas escolas, além da privatização da TAP. Rui Rocha deixou várias promessas aos conterrâneos - a maioria semelhantes a medidas já pré-anunciadas pelo Governo da AD com quem ainda não planeou o casamento. A manhã começou com uma visita ao Hospital da Misericórdia de Vila Verde e, à entrada, Rui Rocha recebeu do provedor da Santa Casa, Bento Morais, um lenço dos namorados. O responsável do hospital é um dos eleitores que deseja um casamento entre a AD e a IL. "Acho que mereciam 7% ou 8% para fazerem o namoro e o casamento a bem dos portugueses", assumiu. Foi mais um dia de campanha em que na caravana da IL não se esqueceu a relação "à distância" que tem sido mantida por Luís Montenegro e Rui Rocha que diz manter um "casamento com os portugueses e com a comunidade de Braga".

Apesar do que parece um inicio de relação difícil, Rui Rocha continua a criticar o Governo da AD a quem acusa de "estar tomado por clientelas políticas" na saúde. O liberal aproveitou a ida a uma unidade hospitalar do sector social defender a liberdade de escolha na saúde entre público, privado e social. O líder da IL elogia a direção-executiva do SNS, iniciada com os socialistas, um órgão que, para Rui Rocha, "faz sentido que exista, mas tem que ser bem gerido". Rocha era tão "direitinho que até chateava" Já no pós-almoço, no centro da cidade de Braga, o presidente da Iniciativa Liberal tinha encontro marcado com Lucinda Aguiar que foi sua professora de Ciências entre os 7.º e 11.º ano s. Depois de um braço, seguiram, de braço dado para a Escola Secundária D.Maria II, onde Rui Rocha estudou. A professora recordou de imediato que Rui Rocha como aluno "era tão direitinho que até chateava". A professora, agora reformada, conta que o líder da IL tinha boas notas e a capacidade "de colocar os colegas de grupo nos eixos". Lucília foi colorindo a visita, durante a qual Rocha apontou que há "ideologia" na escola. O presidente da IL defendeu que "a ideologia não deve estar presente nos programas educativos", devendo antes ser ensinada a liberdade de pensamento. "Não estamos aqui para doutrinar os jovens", sublinhou. O exemplo dado foi a disciplina de História. Para Rui Rocha, a História recente não está a ser inserida nos programas dando por isso "uma versão condicionada sempre a uma visão política". Ainda sem um namoro assumido que possibilite uma relação séria com a AD, à saída da escola Rui Rocha disse ainda ter uma "politica com espírito reformista" também para a educação e "quadros qualificadíssimos". O liberal chega a dar como exemplo a candidata Matilde Rocha - número 6 da lista do Porto - para ministra da Educação. "Formamos um Governo já aqui", brincou.

Ainda para a educação o líder dos liberais prometeu o regresso dos contratos de associação. Rocha promete medidas já pré-anunciadas pelo Governo O presidente da Iniciativa Liberal considera que o distrito de Braga "foi o que mais sofreu com as políticas de esquerda sobretudo com os Governos de António Costa". Na penúltima ação de campanha, num jantar comício que juntou dezenas de pessoas em Braga, Rui Rocha comprometeu-se com o regresso da parceria público privada para o hospital de Braga. Parceria, aliás, já anunciada pelo Governo da AD em março. "A parceria público privada vai voltar para servir as populações", realçou. Ainda o jantar não tinha sido servido e Rui Rocha dizia que tinha muito para oferecer. Para o liberal o fim da concessão público -privada no hospital da cidade "não foi a única decisão que prejudicou" Braga. O presidente dos liberais regressou à noite ao tema da Educação para criticar o fim dos contratos de associação nas escolas. "Alunos foram para escolas piores e essa decisão que a esquerda tomou foi contra aqueles que mais precisavam de uma escola a funcionar, que fosse um elevador social", disse. E numa referência ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, o líder da IL considerou "injusta" a "presença residual da TAP no norte". Rui Rocha, aplaudido por quem estava na sala pintada de azul, lembrou que "foi o dinheiro dos portugueses que pagou a nacionalização da empresa" para que o serviço tenha falhas a norte e e comprometeu-se a privatizar a companhia aérea. "A TAP vai ser mesmo privatizada, não vão haver mais atrasos", disse. Recorde-se que também o atual Governo já avançou com o objetivo de vender a companhia aérea, ou seja, ao final do dia à hora de jantar parece que é mais o que une a AD e a Iniciativa Liberal do que aquilo que os separa.