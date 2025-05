Marcelo. "As greves são uma forma de chamada de atenção em período eleitoral"

O Presidente da República considera que, em campanha eleitoral, as greves podem aumentar.

Sem responder diretamente às declarações de Luís Montenegro sobre a paralisação na CP, em que defende de que é preciso alterar a lei da greve, Marcelo diz que, neste período eleitoral, a melhor chamada de atenção para os problemas é a greve.

"As greves são uma forma de chamada de atenção em período eleitoral", defende, o que é para isso, "evidente", uma vez que, em debates políticos, "as questões laborais sociais" estão em cima da mesa.

Marcelo Rebelo de Sousa falou, igualmente, do conclave e o facto de haver um português entre os cardeais favoritos. "É sempre prestigiante falar-se em cardeais portugueses", admite.

No entanto, salienta a dificuldade em haver consensos na eleição do sucessor de Francisco. "um consenso é muito difícil entre cardeais que vêm de pontos muito diferentes do globo e que, na maior parte dos casos, não se conheciam... Apesar das congregações, é preciso algum tempo para se conhecerem", assegura, à margem dos Encontros em Belém, que hoje tiveram como convidado o ator João Catarré.