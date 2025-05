Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de "autoritarismo" com "ameaça" de alterações à lei da greve

Pedro Nuno Santos considera " inaceitável" e uma afronta à democracia" a possibilidade de alterações à lei da greve admitida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, na sequência da paralisação dos trabalhadores da CP.

O secretário-geral do PS acusa mesmo Montenegro de "em plena greve" usar da "ameaça" contra os trabalhadores, acusando o líder do PSD de " autoritarismo" e "desrespeito" pelo direito à greve. " Não passarão", avisou.

Falando no arranque de uma ação de campanha no centro da Covilhã, o líder do do PS disse aos jornalistas que "é impensável, inaceitável mesmo que um primeiro-ministro, porque está incomodado com uma greve, em plena campanha, quando há um ano não estava incomodado com os protestos que existiam em relação ao anterior Governo do PS, queira agora protestar contra o direito à greve".

Para o secretário-geral socialista trata-se mesmo de " uma afronta à democracia" e a "uma das maiores conquistas de Abril, que é o direito dos trabalhadores se poderem organizar para reivindicar os seus direitos e não se pode pôr a culpa nos trabalhadores".

Pedro Nuno Santos aconselha mesmo o Governo: "Tem a obrigação de promover o diálogo entre a administração da empresa e os seus trabalhadores".

Puxando dos galões e da sua própria experiência como governante, o líder do PS salientou que conseguiu "acabar com muitas greves com diálogo".