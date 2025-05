Ventura luta contra abstenção e excesso de confiança

As sondagens mantêm o Chega com uma ligeira recuperação, mas com um resultado semelhante ao que teve no ano passado. Mas André não seria Ventura se não apontasse para cima: o objetivo é vencer as eleições (tal como fez no ano passado). Numa campanha que se tem mostrado agreste, devido às duas manifestações de membros da comunidade cigana em dois dias seguidos, esta quarta-feira em Aveiro e esta quinta-feira, em Braga, André Ventura aproveita para lançar um novo slogan: "Não temos medo". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A frase saiu-lhe esta quinta-feira, depois de uma receção tensa de uma dúzia de membros da comunidade cigana em Braga, onde além dos insultos, cuspiram para cima da comitiva do Chega. André Ventura virou-se e insistiu: "Vocês é que são racistas, têm de trabalhar".

No final da arruada, a segunda consecutiva marcada por estes incidentes, aproveitou os episódios para mobilizar. Pelo meio, André Ventura surfa as ondas mediáticas que tiver de surfar, com a elasticidade e rapidez que o caracteriza. Desde a entrada de Passos Coelho na campanha, as pensões, a greve na CP ou a imigração. Muitas vezes não há um tema concreto e pensado, o líder do partido aproveita o assunto do dia para tentar marcar pontos. Abstenção, o aliado que pode tornar-se inimigo Uma das maiores vitórias do Chega nas últimas eleições tem sido conseguir ir buscar votos à abstenção. Ainda que não seja possível fazer uma aferição precisa de onde vêm os votos de um determinado partido, há uma relação direta que pode ser estabelecida entre o aumento de votos do Chega e a inversão de uma tendência crescente da abstenção. Ou seja, André Ventura tem conseguido mobilizar eleitores que, normalmente, não iam votar.