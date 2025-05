A direita que "não gosta de direitos" e que Tavares quer entortar

A paralisação da CP e a discussão sobre uma possível alteração da lei da greve fizeram Rui Tavares, do Livre, endurecer o discurso contra a direita e acusá-la de ter mudado para pior. “Estamos a viver tempos em que já não temos uma direita que goste tanto de direitos como ela costumava gostar”, criticou, à margem de uma iniciativa sobre cultura em Lisboa. Mais do que a questão circunstancial sobre esta greve em específico, Rui Tavares coloca a questão no centro do debate sobre as bases da democracia portuguesa. E, para isso, o historiador coloca-se em terreno confortável e puxa da memória coletiva para provar o seu ponto. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Nós vemos um primeiro-ministro que, em plena campanha eleitoral, decide reabrir um debate sobre um direito conquistado no 25 de Abril e que já há mais de um século teve muita luta em Portugal. Como é que um primeiro-ministro reabre o consenso que existe em relação ao direito à greve e o quer infringir? É uma questão que me parece assombrosa, até”, lamentou. As palavras podem ser vistas como tomar a parte pelo todo, mas na manhã desta quinta-feira Rui Tavares já explicava quais são alguns dos outros direitos que acredita ficarem em risco com o governo da AD. Quando questionado pela Renascença sobre a postura do governo na gestão da greve na CP, Rui Tavares colocou a marcha-atrás e recuou até ao passado fim-de-semana.

“Este Governo pode anunciar deportações a um sábado de manhã (…) e aí não é governo de gestão. Mas para fazer aquilo que o ministro das Infraestruturas tem de fazer – sentar-se à mesa, falar com os trabalhadores e perceber que há funções que, mesmo com um governo de gestão, muitas vezes, são inadiáveis, porque o serviço está a faltar aos portugueses – aí um governo de gestão não pode fazer. Não – o que não quer é fazer”, criticou. Nas entrelinhas da estratégia para enfraquecer um possível governo à direita, o líder do Livre parece dizer que o Governo da AD está menos importado com os problemas do quotidiano dos portugueses e mais preocupado com “a jigajoga da campanha eleitoral”, para não perder fôlego nas sondagens. Mas, na cidade dos galos, deixa um aviso de amigo aos adversários: prognósticos só no fim do jogo. “A direita não pode contar com o ovo antes do ovo ser posto”, avisou, na feira de Barcelos, a cidade dos galos. O alvo do costume e “basta fazer as contas” O dedo foi fortemente apontado à AD, mas Rui Tavares não quis deixar de fora das críticas aquele que tem sido o seu alvo mais recorrente. “Ter um Estado social agora é radical? Só se for para Rui Rocha”, respondeu Tavares ao homónimo que, na quarta-feira, acusou PS, Bloco de Esquerda e Livre de estarem a formar uma “esquerda perigosa”. Para justificar a tese de uma “direita a radicalizar-se”, o porta-voz do Livre insiste na revisão constitucional da IL que deixam direitos “afuera”, o “aventureirismo” das privatizações e, principalmente, o “motosserismo” que muitos liberais dizem apoiar. “O Bernardo Blanco, da IL, já disse que, entre Macron e Milei, preferia de longe Milei. Isso é que é extremismo”, apontou.