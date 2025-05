À pesca do voto, IL tem viagem de barco interrompida pela Polícia Marítima

Nem só de marés altas se faz uma campanha. A manhã desta quinta-feira não começou bem para a Iniciativa Liberal (IL), que tinha pensado numa viagem de barco a partir do porto de pesca da Póvoa de Varzim.

Tudo parecia estar a favorecer a ação de campanha, desde logo o mar calmo numa região onde por norma "é bravo" e o sol alto. Com toda a comitiva no barco e a comunicação social, Rui Rocha seguia na frente com os candidatos do partido pelo círculo do Porto - Carlos Guimarães Pinto, Miguel Rangel e Marta Von Frieden -, mas ainda distante de passar a barra a embarcação parou e começou a dar a volta. No cais estava a Polícia Marítima e a viagem é assim interrompida.

Aos jornalistas, Rui Rocha, falou "de uma interpretação de que se tratava de uma atividade comercial". Com uma ação de campanha interrompida, o presidente da IL ironiza o momento, dizendo que os seus "dotes de condução em alto mar" terão que ser mostrados "depois de 18 de maio". No entanto, Rui Rocha não diz quem queria levar na proa do barco, nem em quem confia o leme do país.

Com o barco atracado, o líder dos liberais comparou-se às pessoas que não conseguiram andar de comboio esta quinta-feira. "É o país que temos", disse.

Lançando a greve na Comboios Portugal para a conversa, o presidente da Iniciativa Liberal defendeu que o direito à greve é "intocável", ao contrário da legislação laboral onde diz ter disponibilidade para "discutir alterações".

O tema foi aprofundado já durante a tarde no final de uma visita à Lactogal - empresa da indústria do leite - onde o presidente da Iniciativa Liberal admitiu rever questões na lei laboral relacionadas com a "flexibilidade" entre patrões e trabalhadores. "O que parece evidente é que temos que ter uma solução mais flexível a colaboração entre as empresas e os seus colaboradores, porque o resultado será mais riqueza para o país", disse quando defendeu uma revisão dos pacotes legislativos relacionados com o mercado laboral.