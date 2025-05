Federação Nacional de Educação lamenta que o setor esteja fora da campanha eleitoral

O presidente da Federação Nacional de Educação, Pedro Barreiros, diz que é preciso que a "educação seja debatida de forma mais aprofundada" na campanha eleitoral rumo às lesgislativas de 18 de maio.

"É refém do mediatismo diário", acusa.

"Ouvimos falar da Spinumviva, do apagão e precisamos de debater os pilares onde assenta o Estado Social, no qual a educação é crucial", diz.

Pedro Barreiros falava à Renascença, esta sexta-feira, à margem de um debate organizado pela FNE entre representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, no Porto, onde a recuperação do tempo de serviço dos professores, aprovada durante a última legislatura, foi o principal destaque.

O líder da federação sindical considera a medida como "significativa" mas sublinha que "há muito trabalho pela frente".

O líder da FNE terminou com apelos à estabilidade na próxima lesgislatura, uma vez que "o tempo é essencial para conseguirmos atingir os objetivos sindicais".