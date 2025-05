IL apela ao voto dos "zangados" e cola o Chega à esquerda

Veja também:

No final da primeira semana de campanha, o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, dá "um toque no ombro" ao eleitorado do Chega.

Num jantar com mais de uma centena de pessoas, esta sexta-feira em Aveiro, Rui Rocha disse saber que "há muitos zangados" em Portugal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui