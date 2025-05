Líder do PLS disponível para viabilizar Governo da AD que integre IL

O presidente do Partido Liberal Social (PLS), José Cardoso, afirmou esta sexta-feira, no Porto, disponibilidade para viabilizar um Governo que inclua a AD e a IL, partido de que se desvinculou em janeiro de 2024.

Em declarações à Lusa à margem de uma ação de campanha no Mercado do Bom Sucesso, o líder do PLS afirmou, quando questionado sobre esse cenário, que o partido que fundou "há 50 dias não quer protestar, mas sim governar".

José Cardoso, salientou, no entanto, não "querer governar a qualquer preço" porque "não faz sentido esse tipo de solução", explicando que, se esse momento chegar, irá perguntar ao PSD qual das "12 mudanças paradigmáticas" do PLS está "disposto a implementar".

"Se houver disposição para implementar alguma destas com determinação e com alma, é nosso dever nos chegarmos à frente e mostrar que estamos cá para ser uma solução", acrescentou o dirigente partidário.

Perante a insistência da Lusa sobre se aceitaria trabalhar com a IL, respondeu: "Não temos nenhum problema com um partido que seja democrático e que queira trabalhar. O relevante é o que se concretiza."

Em janeiro de 2024, o antigo candidato à liderança da IL José Cardoso anunciou a sua desfiliação do partido, a quem acusou de desrespeitar os seus princípios e de ter considerado estar "montada uma fraude" para impedir alterações na Convenção estatutária de julho.

Sobre as propostas do novo partido, o candidato defende que "deve haver um mix entre o turismo, que tem sido o trator da economia, e mais inovação, mais ciência", bem como que Portugal "deve deixar de vender o minério acabado de extrair" para passar a fazê-lo quando este estiver "refinado ou já transformado".

Outra proposta visa, segundo José Cardoso, melhorar a democracia, defendendo a introdução do voto eletrónico.

"A ideia de que o meu voto não conta, porque o método de Hondt deita fora muitos votos ou a ideia de que o meu voto não conta porque eu tenho de trocar não sei quantas mil cartas com os nossos emigrantes, ou eu agora estou no Algarve e não posso votar porque sou de Aveiro, são coisas que no século XXI não fazem sentido", argumentou o candidato.

Questionado pela Lusa se a ideia do PLS é experimentar essa opção nas próximas eleições autárquicas, aprazadas para o final de setembro ou início de outubro deste ano, entrando em vigor nas eleições presidenciais, em 2026, José Cardoso admitiu "poder não haver tempo" para a sua implementação neste prazo.

Após citar o exemplo do Brasil, assinalando que o voto eletrónico é opção naquele país desde 1995 e que Portugal está no século XXI e na Europa, o líder do PLS defendeu que esse dossier seja "encarado como uma necessidade". .

"Há sempre algum receio dos "hackers", de que pode haver fraudes, mas a verdade (...) é que voto eletrónico evita a fraude no local de voto, que também existe, e fala-se pouco dela", insistiu.