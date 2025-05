Luís Montenegro recusa dizer se viabiliza um Governo caso o PS tenha mais votos no dia 18.

Esta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou querer nomear um Governo com a certeza de que o respetivo programa será viabilizado no Parlamento.

Questionado esta manhã sobre as palavras do Presidente da República, o líder da AD diz que essa resposta vai ser dada pelos portugueses no dia das eleições e não se desvia um milímetro, apesar da insistência dos jornalistas.

Para Luís Montenegro esta não é a hora, nem é ele que tem de dar a resposta ao Presidente da República.

“Não vale a pena estarmos a antecipar uma coisa que está nas mãos dos portugueses fazer. Quem vai decidir a estabilidade, neste momento, não é nenhum de nós, são os portugueses. Cada um que vai votar vai decidir a estabilidade”, disse.

Já sobre o que vai fazer no dia seguinte às eleições, o líder da AD diz que não vai antecipar esse momento.

“O que depende de mim agora é dar-lhe os elementos para votarem massivamente na AD e se votarem massivamente na AD, todas as perguntas que vocês estão a fazer deixam de ter sentido”, disse numa ação de campanha, em Porto de Mós.

A meio da campanha, as sondagens indicam que a AD está na frente, embora longe da maioria, mas Montenegro não se mostra preocupado.

“Eu, se fosse por esse raciocínio, nunca tinha sido primeiro-ministro, eu sou o primeiro-ministro. E por esse raciocínio, nós nunca cresceríamos. Nós estamos muito bem, a rua tem-nos dito que as portuguesas e os portugueses confiam cada vez mais em nós”, afirmou.