PS, AD e IL terminam campanha mais cedo no sábado por causa do Benfica-Sporting

As ações de campanha eleitoral de PS, AD e IL acabam mais cedo no sábado por causa do dérbi Benfica-Sporting, marcado para as 18h00, que pode ser decisivo para o título de campeão nacional de futebol.

O Benfica recebe o rival Sporting, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, com os dois rivais lisboetas empatados com 78 pontos, podendo os "leões", campeões nacionais, revalidarem o título em caso de vitória, ou manterem o primeiro lugar, com um empate, enquanto as "águias" recuperam o cetro vencendo por dois ou mais golos.

Já a contar com a possibilidade de Sporting ou Benfica se sagrarem campeões nacionais, PS, AD e Iniciativa Liberal agendaram as suas ações de campanha de forma a deixarem livres os 90 minutos do dérbi.

Do lado do PS, fonte do partido confirmou à Lusa que há várias ações marcadas para sábado, com passagem por Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão e Bragança, com o comício a terminar antes do início do jogo, uma vez que foi tido em conta a realização do dérbi no planeamento da campanha.

A AD deverá terminar ainda mais cedo, sendo que a última iniciativa deverá ser um almoço em Famalicão, e os liberais seguem o mesmo caminho e só têm agenda até à hora de almoço. De manhã, a partir das 11h00, o partido vai estar na praia de Santo Amaro de Oeiras para uma "manhã desportiva".

As ações marcadas pelo Livre também não vão coincidir com o jogo "grande" da 33.ª jornada da I Liga, uma vez que a última paragem de sábado está marcada para as 15h00, com uma visita e reunião com a YouthCoop, no Cacém.

Já o Chega tem agenda que deverá coincidir com o final do dérbi entre Benfica e Sporting, uma vez que o partido vai começar o dia com uma arruada em Vila Real e segue depois para Viseu, onde tem marcado um jantar para as 20h00, sem alterações previstas.

O PAN, a CDU e o Bloco de Esquerda escolheram marcar presença a norte do país durante a tarde de sábado, também sem mudanças de planos motivadas pelo dérbi lisboeta. A CDU arranca em Guimarães e à tarde está já na cidade do Porto, onde vai terminar o dia com um comício na estação da Campanhã.

O Bloco de Esquerda vai estar na Associação de Moradores da Bouça, na cidade do Porto, para uma ação entre as 16:00 e as 20:00, sendo que "nunca esteve previsto que Mariana Mortágua interviesse à hora do jogo", adiantou fonte do partido à Lusa. E o PAN arranca de uma ação de rua em Lisboa para Paredes, onde vai ver um jogo feminino de andebol, às 14h30, seguindo para Paços de Ferreira, às 16h00, e Porto, às 19h00.

Depois, caso nenhum dos rivais se sagre campeão no sábado, na Luz, ganha preponderância a última jornada, agendada para o fim de semana eleitoral de 18 de maio, quando o Sporting é anfitrião do Vitória de Guimarães e o Benfica visita o Sporting de Braga.