PS sem tração, a lutar contra as sondagens e à espera da viragem a Norte

“O PS é sempre subestimado nas sondagens”. O lamento de Pedro Nuno Santos, em entrevista desta sexta-feira à Renascença, mostra o desalento do estado maior socialista com a vantagem da AD na maior parte dos estudos de opinião e que, assumidamente, contamina a caravana do PS um pouco por todo o país.

Depois de uma primeira semana sem grandes multidões nas zonas do Algarve, Alentejo e Beiras, a campanha socialista entra no clássico fim-de-semana de viragem a Norte, passando por Trás-os-Montes e o Grande Porto, zonas onde as federações locais enchem pavilhões e ruas.

O discurso político de Pedro Nuno Santos tem sido centrado, sobretudo, na garantia de estabilidade que quer dar ao Presidente da República e que alega não existir da parte da AD e de Luís Montenegro.