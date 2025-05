Rocha tenta fugir à campanha "isolada". IL não parte um ovo, mas quer estar no Governo

O liberal limpou agora o nevoeiro da resposta dada diariamente na campanha. Sem mencionar a coligação liderada por Luís Montenegro, o presidente da IL aproxima-se mais da AD ao clarificar que é a única opção com a qual se poderá entender. "Eu não me entendo com o Chega, nem com o PS porque têm propostas socialistas e dirigistas que vão trazer problemas ao país", disse.

No final de uma visita à metalúrgica de Lourosa, em Santa Maria da Feira, Rui Rocha disse que vai ser "responsável" no dia depois das eleições, quando foi questionado pelos jornalistas se vai ou não participar numa coligação com a AD - uma pergunta que tem surgido diariamente na campanha da IL, tendo em conta que o líder dos liberais tem dito sempre que a coligação que terá "vai ser com os portugueses".

Rui Rocha sublinha, até que a pergunta (sobre a coligação) "deve ser dirigida a outros [AD] se estão ou não disponíveis para a velocidade de transformação".

O presidente da Iniciativa Liberal, que tem sido contido a falar sobre governabilidade e o que poderá acontecer depois de dia 18, tenta sempre sublinhar as prioridades e exigências que o partido tem para o país.

Ainda assim, já durante a manhã deste sexto dia de campanha, o líder dos liberais tinha dito que "quer contribuir para uma solução de centro-direita" mas com exigências. Sem se referir a "linhas vermelhas", Rui Rocha - entrelinhas - tem dito que no caso de uma coligação colocará como exigências o alargamento do sistema de saúde (com o setor privado e social), a construção de mais habitação (com a redução do IVA) e a reforma do sistema eleitoral (com o círculo de compensação).

Há dois dias quando esteve em Braga, Rui Rocha já tinha dado provas da aproximação entre a AD e a IL, porque no fundo, num jantar na cidade dos Arcebispos, colocou promessas em cima da mesa iguais a medidas já pré-anunciadas pelo Governo da AD. No caso da saúde, por exemplo, questionado sobre as semelhanças entre as parcerias público-privadas decididas pelo executivo da AD e o modelo defendido pela IL, Rui Rocha acusa o Governo de "utilizar os ingredientes quando lhes dá jeito".