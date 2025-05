Cavaco foi o homem do leme, Montenegro diz que é o "farol" de Portugal

Veja também: Interativo. Conheça os 4.765 candidatos à Assembleia da República

Sondagem das Sondagens “Mesmo aqueles que discordam de nós não têm dúvidas de que o barco tem um rumo e de que há uma pessoa ao leme". Esta é a famosa frase de Cavaco Silva dita na festa do Pontal, em 1993. Nesse ano, o PSD ganhava um "homem do leme", este sábado em Vila Nova de Famalicão, na campanha para as eleições legislativas antecipadas, o partido ganhou um "farol", líder que ilumina o futuro do país. “E agora, aqui em Famalicão, eu aproveito para dizer que eu sinto esta vontade, esta convicção, esta força redobrada, eu sinto a responsabilidade de ser o farol deste país”, anunciou Luís Montenegro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No comício, que encheu o recinto do mercado de Famalicão, no distrito de Braga, o líder da AD usou várias frases feitas e slogans de campanha. “Levamos a luz, levamos a lanterna, nós somos mesmo quem está a iluminar o caminho”, concluiu.

O líder da AD apontou algumas das medidas que o Governo tomou, como a descida de impostos, no controlo da imigração e na valorização de várias carreiras. No discurso não faltaram as críticas à oposição, que só sabem dizer mal de tudo e que estão a fazer uma campanha do medo. “E vemos os profissionais do retrovisor sempre a olhar para trás, sempre com medo daquilo que virá lá de trás. Nós a olhar para a frente, nós a querer o desenvolvimento do país e eles a olhar para trás”, disse Montenegro. "Eu já estou mesmo a ferver"

A meio da campanha eleitoral e numa altura em que as sondagens mostram que apesar da AD estar à frente não sobe nas intenções de voto, Luís Montenegro volta a apelar à mobilização de todos para chegar ao objetivo da maioria maior que traçou para esta eleição.