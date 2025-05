Direita “não sabe o que é o trabalho”, acusa Mariana Mortágua

Ao oitavo dia de campanha, a líder do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua foi direta ao assunto para criticar a direita que “não sabe o que é o trabalho”. O alvo foi a Iniciativa Liberal, o partido que, diz, propõe cortar na despesa da administração pública.

“O problema é que a IL não faz ideia do que faz um trabalhador do Estado, porque não vê o trabalho e, por isso, pode dizer que cortava não sei quantos milhões em funcionários administrativos, sem querer saber o que fazem, quem são e o que é que é o Estado”, começou por atirar Mortágua durante o discurso, este sábado, na associação de moradores da Bouça, no Porto.

A direita “não vê o trabalho, nem os trabalhadores, não sabe o que é o trabalho”, apontou.

Mas, Mariana Mortágua fez questão de explicar dando o exemplo da Dona Isabel, funcionária administrativa numa escola. A mesma, acrescentou, que “trabalhou todos os fins de semanas para garantir que os professores que foram recolocados tinham salário certo no escalão, certo, no momento certo”, explicou. “É isto que ela faz”, dirigindo se ao líder dos liberais, Rui Rocha.

Para Mariana Mortágua, há muito que a direita trocou o vocabulário. “Reparem, como a direita fala sobre milionários, empresas, consumidores, mas nunca fala em trabalhadores. Não há trabalhadores para a direita. Somos consumidores”, notou para , logo, apelar ao voto dos “trabalhadores invisíveis” no dia 18 de maio.

“No dia do voto somos iguais. Todos valemos o mesmo. É por isto, apelamosa quem tem uma vida difícil e é invisibilizado que vote em que os vê e vê o trabalho”.