Montenegro entrou na campanha a pedir "maioria maior" para governar 8 anos

"Se querem garantir a estabilidade, deem um voto de confiança àqueles que conseguem materializar a estabilidade, àqueles que não precisam de ofender ninguém, de estar sempre a tratar mal dos outros, de estar sempre a deitar para baixo", disse o líder da coligação AD no jantar na FIL, em Lisboa, que assinalou mais um aniversário do PSD.

Luís Montenegro quer ter uma “maioria maior” e, sem perder tempo, começou logo nos primeiros dias de campanha para as eleições legislativas de dia 18 a apelar ao voto dos eleitores que no ano passado escolheram o Chega ou o Partido Socialista.

Luís Montenegro não se cansa de lembrar que, no último ano, o PS e o Chega estiveram muitas vezes juntos para aprovar propostas com as quais o Governo discordava.

"Convém relembrar-lhes que a nota dominante deste ano foi que, para os socialistas, nunca foi de dispensar, pelo contrário, o apoio do Chega. Para o Chega, nunca foi de ignorar a junção com o PS, para ver se perturbavam a ação do Governo", criticou no mesmo jantar.

O Chega e o Partido Socialista são os alvos de todos os comícios da AD, com Luís Montenegro a criticar Pedro Nuno Santos, que acusa de incoerência. Foi o que aconteceu esta quinta-feira a propósito de declarações do líder do PS, em 2019.

A mensagem está definida e não é para mudar, sinal disso é a resposta dada esta sexta-feira a Marcelo Rebelo de Sousa sobre a governabilidade. Apesar da insistência dos jornalistas, Montenegro diz que não vai responder agora a essa questão, porque a palavra está nas mãos dos portugueses que devem decidir sobre a estabilidade.

“Cada um que vai votar, vai decidir a estabilidade. E depois, mediante essa decisão, todos nós temos de agir. Mas eu não vou antecipar esse momento”, disse aos jornalistas, em Porto de Mós.

A dramatização aumenta de tom, quando no almoço com os autarcas em Pombal, o líder do PSD apelou à mobilização de todos que querem estabilidade para que não aconteça como há dez anos e alguns eleitores "acordem com um Governo diferente daquele que queriam".