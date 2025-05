Na praia, Rui Rocha é "o adulto na quadra" e acusa esquerda de "prestar mau serviço à democracia"

Não há campanha em que a Iniciativa Liberal (IL) não vá à praia jogar vólei. Desta vez, foi em Santo Amaro de Oeiras, em Lisboa, onde Rui Rocha apelidou o partido de "adulto na quadra" e acusou a esquerda de "mau serviço à democracia".

O sol ajudou a que o partido conseguisse fazer a tradicional campanha, Rui Rocha jogou vólei contra o eurodeputado João Cotrim de Figueiredo, mas no final deu respostas ao adversário da vida política – a esquerda.

Transpirado, de calções de banho e pé na areia, o presidente da IL comenta as críticas que voltaram a chegar ontem diretamente do Partido Socialista, onde se colocou toda a direita "no mesmo saco de farinha".

Rui Rocha, que tem tentado "fugir" às reações sobre o que se vai dizendo nas outras campanhas, defende agora que "quem faz esse tipo de afirmações presta um mau serviço à democracia".

O presidente dos liberais volta a realçar que se tem visto a IL "no centro dos ataques, mais do que a AD, porque quem ataca sabe que o país muda com a IL". Rui Rocha considera que "a esquerda sabe que com a IL vai ficar muitos anos fora do poder", defendendo que esse é o medo da oposição.

Depois de muitas "manchetes, serviços, e cambalhotas na areia", Rui Rocha afirma que a IL "é o adulto na quadra" e sobre a possibilidade de vir um dia a formar equipa com Luís Montenegro afirma que "quem estiver disponível para acelerar Portugal entra na quadra".

No convívio na praia, houve desporto para todos – vólei, raquetes e futebol e foram vários os dirigentes que vestiram os calções de praia e as camisolas azuis do partido. Com música bem alta, o deputado Rodrigo Saraiva juntou-se à equipa de vólei e a líder parlamentar e candidata presidencial Mariana Leitão dedicou-se às raquetes.

A Iniciativa Liberal procura dar uma imagem de uma "campanha pela positiva", mas ainda fresco está o apelo feito por Rui Rocha na noite anterior em que deu "um toque no ombro ao eleitorado do Chega".

O presidente da IL mencionou-os como "portugueses zangados" e volta a explicar que há eleitores aborrecidos devido ao estado da Saúde, problemas com habitação, "décadas de estagnação" e um Estado que "não funciona".

No toque de ombro que não termina, Rui Rocha reforça o apelo ao voto acreditando que pode "ir buscar votos a todos os que estão zangados e não querem continuar assim".

Sem nunca dizer de forma direta que se está a referir aos eleitores que votam no Chega, Rui Rocha, diz estar num partido diferente do de André Ventura porque "oferece soluções".