Pedro Nuno Santos a "acelerar" de Santo Tirso até Famalicão

O PS começa a chegar à sua zona de conforto, o Norte do país. Uma multidão algo delirante recebeu o líder do partido, Pedro Nuno Santos à chegada a Santo Tirso. Mesmo com ameaça de chuva ninguém desmobilizou e a caravana distribuiu chapéus de chuva aos apoiantes que literalmente engoliram o líder socialista.

Ao mesmo tempo, a caravana foi apanhada no meio do rally de Santo Tirso, exatamente marcado para a manhã deste sábado, bem no centro da cidade.