PS radicaliza discurso sobre alianças do PSD com Chega e IL e acena com fantasma de crise económica

O fantasma de uma aliança entre a AD e o Chega está de volta e foi trazido pelo estado maior do PS. O presidente do partido, Carlos César, entrou na campanha no comício de Vila Real e colou o futuro do partido de André Ventura ao do PSD.

"Não é impossível que a direita não precise dele [do Chega] e que seja com ele que a direita a se procure prolongar no poder", começou por sugerir Carlos César num teatro municipal de Vila Real à pinha.

"Eles vêm da farinha do mesmo saco e, por mais que eles neguem três vezes, não podemos pensar que nos livramos de os ver sentados à mesma ceia, nem que seja sem Montenegro". Implicitamente, o dirigente do PS acena com o "papão" de um PSD a procurar manter-se no poder mesmo sem ganhar as eleições.