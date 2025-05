Sétimo dia da campanha termina mais cedo por causa do dérbi lisboeta

A maioria dos partidos candidatos às legislativas concentra este sábado as ações de campanha no norte do país, com AD, PS, Livre, BE, CDU, IL a terminaram mais cedo por causo do jogo de futebol entre Benfica e Sporting.

O sétimo dia da campanha para as eleições legislativas de 18 de maio fica também marcado pelo "dérbi" que pode ser decisivo para o título de campeão nacional de futebol, o que leva a maioria dos partidos a agendar as suas ações de forma a deixarem livres os 90 minutos do encontro entre o Benfica e o Sporting marcado para as 18h00 no estádio da Luz, em Lisboa.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, começa o dia em Viana do Castelo, com contactos com a população e às 15h00 tem um comício em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga.

Também por Vila Nova de Famalicão vai andar o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, onde tem um almoço-comício, mas antes às 10h30, vai passar por Santo Tirso para contactar com a população. O dia de Pedro Nuno Santos termina às 17h00 com um comício em Bragança.

Pelo distrito de Braga vai também estar o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que pela manhã faz um desfile em Guimarães e às 15h00 a comitiva prossegue com outro desfile no Porto com início no Largo dos Reis (ex-PIDE), seguido de um comício na estação da Campanhã.

A comitiva do BE também vai passar pelo Porto à tarde, onde às 16h00 tem a ação "Mudar de vida é uma Festa", mas de manhã a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, tem em Lisboa a iniciativa "Corrida - Taxa os ricos", entre o Casino de Lisboa e o Parque Tejo.

Ainda pelo norte vai andar a comitiva do Chega, começando André Ventura o dia com uma visita ao mercado municipal de Vila Real, seguida de arruada, e termina com um jantar em Viseu.

A Iniciativa Liberal escolheu o sétimo dia de campanha para assinalar "o emblemático dia dedicado ao desporto". A comitiva liberal, liderada por Rui Rocha, vai passar a manhã na praia de Carcavelos a jogar voleibol, futebol e outras atividades desportivas com vista para o mar.

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, começa o dia com uma visita à feira de Alverca e, às 15h00, visita a cooperativa de apoio a jovens YouthCoop na Agualva-Cacém, no concelho de Sintra.

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, é quem tem a agenda mais preenchida, que começa às 8h30 no mercado de Benfica e termina às 22h45 com visita à Federação Académica do Porto. Ao longo do dia, Inês de Sousa vai a uma manifestação junto ao Jardim Zoológico de Lisboa e passa por Paredes, Paços de Ferreira e Matosinhos.

Concorrem a estas eleições antecipadas 21 forças políticas: AD (PSD/CDS-PP), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, RIR, JPP, PCTP/MRPP, Nova Direita, Volt Portugal, Ergue-te, Nós, Cidadãos!, PPM, PLS e, com listas apenas numa ou nas duas regiões autónomas, MPT, PTP e PSD/CDS/PPM.