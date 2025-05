Assis coloca Pedro Nuno e o PS na esquerda moderada contra a “grande ameaça extremista” de direita

Em tempo de eleições, e depois de um período em que as relações com Pedro Nuno Santos esfriaram, no pós-europeias, Francisco Assis reaproxima-se do líder, lembrando que o apoiou na corrida à liderança e explicando que “nós entendemo-nos e sabemos muito bem porquê, porque no PS nunca houve nem há divisões entre supostos moderados e supostos radicais”.

No almoço-comício em Vila Nova de Gaia, onde o PS organizou até agora uma das maiores iniciativas do período oficial de campanha, Assis carregou nas diferenças entre o PS “moderado” e os riscos que constitui a “ grande ameaça extremista” à direita.

Ao longo da campanha eleitoral , e até antes disso, Pedro Nuno Santos foi tentando colocar o PS ao centro e no setor moderado da esquerda, afastando rótulos de radicalismos e tentando não se acantonar. Francisco Assis, precisamente da ala moderada socialista, aproxima-se do secretário-geral e confirma: “ o PS é na sua essência um partido profundamente moderado, é o partido da esquerda democrática”.

A hora agora é de marcar as diferenças entre o PS “moderado” e a direita como um todo, colando-a um “radicalismo” nas políticas públicas. “No Estado Social, onde está a moderação e onde está o radicalismo? A moderação está em quem quer reformar o SNS para reforçar o SNS e não em quem quer reformar o SNS para pôr em causa o SNS”, diz Assis.

Ou ainda, acrescenta Assis: “A moderação está em quem quer uma escola pública cada vez com mais qualidade e com capacidade de integrar toda a gente e não em quem quer pôr em causa essa mesma escola pública”.

É o regresso do discurso do “nós” e “eles” que marcou a campanha de 2024. O caso Spinumviva e o caráter pessoal e ético de Luís Montenegro ficou de fora do comício. É o momento da “viragem” da campanha do PS, chega a dizer Assis. O partido entrou desde sábado na sua zona de conforto, o Norte do país, onde a mobilização é total.

Com as sondagens a desanimar os socialistas, Assis dá um empurrão ao partido e chama a jogo os indecisos, “aqueles que, às vezes votam em nós e outras vezes não votam, mas na maior parte das vezes nos últimos anos têm votado em nós”. Esses, diz o antigo líder parlamentar do PS “têm uma enorme responsabilidade neste momento histórico” do país.

É para esses que Assis insiste: “Não há radicalismo nenhum, as nossas propostas são a do socialismo democrático e da social-democracia europeias, as nossas propostas são as mais serenas, são as mais sérias, são as mais rigorosas”.