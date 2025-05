​CDU quer passe intermodal alargado a todo o país (e diz a quem poria uns patins)

A CDU exige mais e melhores transportes públicos no país. O repto fez-se ouvir este domingo de manhã, no Terreiro do Paço, em Lisboa, numa sessão pública sobre ambiente e mobilidade, durante a qual abordaram aquela que é uma das suas bandeiras em matéria de transportes: o passe intermodal em Lisboa que ajudou as famílias a ter menos despesas.

“Nós andámos 20 anos numa luta para impor o passo intermodal e diziam-nos que era impossível. Aí está uma medida extraordinária, com impacto fundamental na vida das pessoas, uma medida estruturante de impacto ambiental”, enaltece Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP defende que esta é uma “que tem que alargar a todo o país” e que não pode levar “20 anos” a ser uma realidade.

A propósito de mobilidade, Raimundo foi questionado sobre a quem, na política, punha uns patins.

“Punha os patins àqueles que fazem as promessas e não as cumprem, porque esses que fazem promessas, promessas e promessas e não cumprem nada na vida das pessoas, não têm razões para cá estar esses”, afirma.

Noutra área, o desporto político da moda é o voleibol - Luis Montenegro jogou hoje uma partida de voleibol na praia e ontem foi Rui Rocha que se dedicou à mesma modalidade. O líder dos comunistas garante que é mais dado ao ténis de mesa.

“Se o Luís Montenegro quiser jogar ping-pong comigo cá estarei para esse jogo”, assegura.