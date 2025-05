Luís Montenegro diz que não se importava de fazer dupla com Rui Rocha mas sempre com o CDS

Depois de um jogo de vólei com os amigos e de um mergulho no mar de Espinho, Luís Montenegro falou pela primeira vez da Iniciativa Liberal e abriu a porta ao entendimento com o Rui Rocha, tudo em linguagem desportiva.

“Ele [Rui Rocha] deve ter ganho esse apelo pelo vólei aqui em Espinho, que ele já viveu cá. Sentiu-se inspirado com certeza e ainda bem”, disse Montenegro.

Questionado sobre se faria uma boa dupla com Rui Rocha, o líder da AD respondeu: “Eu não sei o que é que ele joga, mas vou admitir que sim. Partimos sempre de um espírito positivo”.

Já sobre o CDS-PP nessa equipa de dois, Luís Montenegro disse: “Ficava para todo o trabalho que é preciso em equipa, seguramente”.

O jogo de vólei estava fora da agenda de campanha, mas para as imagens, para as televisões, Montenegro saiu do mar com o “V” de vitória.

No sábado, o presidente da Il, Rui Rocha, também jogou vólei de praia na campanha e manifestou-se disponível para acolher na sua quadra quem quiser mudança, numa alusão implícita a futuros entendimentos pós-eleitorais com a AD.

Por sua vez, o líder do CDS-PP, Nuno Melo, no comício de sábado em Famalicão, salientou que a AD “é uma coligação entre dois partidos, o CDS e o PSD”, enquanto Montenegro pediu nas eleições de 18 de maio “uma grande coligação com os portugueses”.