Mais de 333 mil eleitores podem votar hoje em todo o país

Mais de 333 mil eleitores podem votar este domingo nas legislativas de 18 de maio, o maior número de sempre a decidir exercer o seu direito de voto antecipadamente desde que essa modalidade foi instituída.

No total, são 333.347 eleitores recenseados no território nacional que se inscreveram, na última semana, no voto antecipado em mobilidade e que vão hoje às urnas abertas nos municípios do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Nas eleições de março de 2024, pediram para votar antecipadamente 208.007 eleitores, entre os quais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com o Ministério da Administração Interna, o número de recenseados em território nacional para votar nesta modalidade é o maior de sempre, desde que foi alargada a todos os eleitores a possibilidade do voto antecipado.