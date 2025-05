Rui Rocha atingido com tinta verde por ativista em Lisboa

[em atualização]

O líder da Iniciativa Liberal foi este domingo atingido com tinta verde durante um comício em Lisboa.

Rui Rocha discursava no LAV quando foi interrompido por dois ativistas, que o atingiram com tinta verde em pó - à semelhança do que aconteceu com Luís Montenegro, na campanha eleitoral do ano passado.

A Iniciativa Liberal já anunciou que irá apresentar queixa sobre o incidente às autoridades e que identificou os dois ativistas que subiram a palco, um deles com um cartaz que dizia "Para a nossa espécie não ficar extinta. Fim ao Fóssil".

Perante a situação imprevista, Rocha interrompeu o discurso, cumprimentou os jovens e falou com eles, até ser atingido com tinta em pó. Os jovens foram depois retirados do palco pelo segurança do espaço, com o líder da IL a ter continuado o seu discurso.