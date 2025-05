Ventura promete "revolução democrática" e admite ser "autoritário" em alguns aspetos

A uma semana de terminar a campanha eleitoral, André Ventura mostra-se convencido que vai vencer as eleições de 18 de maio e promete uma "revolução democrática" para o país.

Durante o maior discurso que fez na campanha, este sábado à noite, num jantar-comício em Viseu, o líder do Chega acredita que Portugal está a entrar num momento "histórico" que precisa de uma mudança brusca.

"Há momentos na história dos países em que é mesmo precisa uma revolução. Uma revolução democrática, de liberdade, mas uma revolução", começou por introduzir.

André Ventura tem pedido constantemente a vitória nas legislativas do próximo domingo, e se acontecer, faz uma previsão das notícias quando sair o resultado: "Quero que no dia 18 haja notícia no mundo inteiro que Portugal teve uma revolução democrática", disse perante as 300 pessoas presentes na sala.