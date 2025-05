André Ventura: "Chega vai ser principal representante da abstenção que vai votar"

O líder do Chega, André Ventura, voltou a afirmar que o partido vai vencer as eleições de 18 de maio, e considera que o Chega vai voltar a mobilizar o eleitorado que até há pouco tempo tinha deixado de participar nos momentos eleitorais. Ou seja, aqueles que escolhem abster-se.

André Ventura aproveitou ainda para denunciar problemas com o processo eleitoral no estrangeiro, e fazer um apelo à CNE para que corrija tudo antes do dia 18 de maio.

O líder do Chega revelou ainda que lhe têm sido enviadas várias denúncias e que os cadernos eleitorais não estão a chegar a todos os portugueses na diáspora.

[Ouça aqui as declarações de Ventura]