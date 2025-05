​Crise na habitação. Nova Direita quer casas a preço de custo

Junto ao rio Tejo, no Parque das Nações, em Lisboa, o Nova Direita realizou uma arruada para estar junto dos eleitores, em tempo de campanha para as legislativas, e falou sobre a crise na habitação.

Ossanda Liber, cabeça de lista por Lisboa e líder do partido, explica que o Nova Direita é “um partido conservador com uma enorme preocupação com os valores que são os nossos e que se estão a perder”.

“O país precisa de conservadorismo neste momento para salvar as famílias, salvar as nossas instituições, salvar a nossa juventude. Por outro lado, somos muito modernos nas ideias.”

Para estas eleições legislativas, o Nova Direita propõe ajudar a resolver a crise na habitação.

Ossanda Liber diz que o país “precisa de casas urgentemente” e defende um programa para vender habitações a preço de custo.

“As pessoas falam muito no futuro, mas nós temos de pensar no presente também, porque as pessoas vivem hoje. Há necessidade de construir casas, muitas casas e muito rapidamente. Não há nenhuma entidade privada que tenha esse poder, a capacidade para mobilizar os meios necessários para que isto aconteça. Uma das coisas que nós pretendemos é que as pessoas comprem estas casas, não estamos aqui a falar de oferecer casas. Estamos a falar em comprar a preço de custo.”

A líder da Nova Democracia acredita na eleição de, pelo menos, um deputado.



Ossanda Liber quer ainda resolver o problema da imigração e pretende incentivar jovens a escolher profissões essenciais com escassez de recursos humanos como, por exemplo, trabalhadores da construção civil.

Consulte aqui o programa da Nova Direita.