Duarte Cordeiro desafia Montenegro a dizer "até onde está disponível " para negociar com IL

Na primeira participação que teve na campanha eleitoral, num almoço-comício na Figueira da Foz, o ex-ministro do PS, Duarte Cordeiro, desafiou o primeiro-ministro e líder do PSD a ser "transparente" e dizer "até onde está disponível para negociar" com a Iniciativa Liberal.

O dirigente do PS considera que esta explicação é "fundamental" para o eleitorado do centro e dos pensionistas que "têm de saber" até ao final da campanha até onde podem ir as negociações para uma coligação entre a AD e a IL.