JPP defende reforço de 30% no financiamento da Universidade da Madeira

O cabeça de lista do JPP pelo círculo da Madeira às eleições legislativas de domingo, Filipe Sousa, defendeu esta segunda-feira um reforço de 30% no financiamento da universidade da região pelo Estado, sublinhando que se trata de uma "justa reivindicação".

"Estamos na Universidade da Madeira para afirmar o nosso apoio incondicional ao reforço do financiamento deste estabelecimento de ensino, que nós consideramos extremamente essencial para o desenvolvimento económico, social e cultura da Região Autónoma da Madeira", declarou.

Filipe Sousa falava no âmbito de uma ação de campanha junto à universidade, no Funchal, onde os elementos da candidatura do Junto Pelo Povo (JPP) contactaram com os alunos e distribuíram panfletos e esferográficas.

O candidato afirmou que o partido subscreve a reivindicação do reitor, que recentemente pediu um reforço de 30% do financiamento, o qual foi fixado em 15,8 milhões de euros para o período 2023-2026 e é disponibilizado através do Orçamento do Estado.

"Nós vamos ser o porta-voz dessa justa reivindicação, porque entendemos que o financiamento desta universidade e o reforço desse financiamento é extremamente importante", disse, vincando ser essencial para assegurar um "ensino de excelência em todas as áreas e níveis de educação".

JPP quer estabelecer pontes com a Assembleia da República



Filipe Sousa disse, por outro lado, que o JPP quer estabelecer pontes com a Assembleia da República e o Governo e sensibilizar estes órgãos para "os constrangimentos e os custos" da insularidade e da ultraperiferia.

"Infelizmente, temos vindo a assistir ao longo destes anos a palavras jogadas ao vento, em que todos os partidos de uma forma transversal fazem-no, mas quando chega a hora da verdade, nomeadamente no âmbito das discussões dos sucessivos Orçamentos da República, o assunto não passa de palavras e depois há aquele agachamento, aquele baixar a guarda perante o centralismo de Lisboa", advertiu.

O candidato do JPP apelou, por isso, ao voto dos madeirenses e porto-santenses, afirmando que, além da educação, o partido vai insistir nas questões da mobilidade, nomeadamente aérea, para que os residentes nas ilhas paguem apenas o valor facial do subsídio social de mobilidade.

"Nós, embora sendo um partido nacional, temos o nosso berço na Região Autónoma da Madeira. Não temos comandos, nem qualquer pressão vinda do centralismo de Lisboa", reforçou.

O JPP nasceu de um movimento de cidadãos no concelho de Santa Cruz, na zona leste da Madeira, cuja autarquia lidera desde 2013 com maioria absoluta, e tornou-se partido em 2015, ano em que elegeu cinco deputados ao parlamento regional.

Filipe Sousa é um dos fundadores e ex-presidente do partido, mas atualmente não assume nenhum cargo de dirigente, sendo presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz desde 2013, função que suspendeu em 07 de abril para encabeçar a lista às legislativas. O JPP concorre em 10 círculos eleitorais: Coimbra, Braga, Faro, Setúbal, Porto, Lisboa, Madeira, Açores, Europa e Fora da Europa.

Nas eleições legislativas de 10 de março do ano passado, obteve 19.145 votos (0,31%), não conseguindo eleger nenhum deputado.

O círculo da Madeira elege seis deputados à Assembleia da República, onde atualmente têm assento três representantes do PSD, dois do PS e um do Chega. Na Região Autónoma da Madeira, o JPP obteve o melhor resultado de sempre nas legislativas regionais antecipadas de março deste ano, com 11 deputados, e tornou-se líder da oposição ao ultrapassar o PS.