"Mexericos". Montenegro recusa falar de convite à IL e irrita-se com Spinumviva

Esta manhã, a feira de Espinho serviu de palco a várias campanhas, do Chega, do PPM, do PAN, do PS e da AD. Depois de alguma confusão pelo meio da feira, Luís Montenegro não respondeu se fez (ou não) algum convite à Iniciativa Liberal para um acordo, e recusou falar de "mexericos políticos" esta semana. Além disso, já a poucos metros da casa que foi sede da empresa da sua família, o jornalista da SIC questionou Luís Montenegro sobre a Spinumviva, mas o líder da AD não gostou da pergunta. [Ouça as declarações de Montenegro sobre a Spinumviva]

"Querem voltar a fazer as mesmas perguntas que faziam há dois meses?", questionou Montenegro. "Eu estou muito tranquilo com isso", disse, frisando que "o essencial é que os portugueses e as portuguesas tomem uma decisão sobre o seu futuro" durante esta semana. Antes disso, ainda na Feira de Espinho, a resposta foi semelhante quando se falou de coligações pós-eleitorais com os Liberais. O líder da AD disse que não quer "distrair as portuguesas e os portugueses como mexericos políticos, quando aquilo que está em causa são opções estratégicas para o futuro do país".