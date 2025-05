Na feira de Espinho o PAN recebeu elogios, mas foram poucas as promessas de voto

A porta-voz do PAN foi à Feira de Espinho, distrito de Aveiro, como várias outras caravanas partidárias, apelar ao voto no seu partido, de forma a voltar a ter um grupo parlamentar. Durante a passagem pela feira, o PAN ouviu elogios de feirantes e clientes, mas foram poucos os que promete, dar o seu voto a Inês Sousa Real no dia as eleições.

Exemplo disso foi uma senhora que, adotando o ditado "quem diz a verdade não merece castigo", acabou por admitir à líder do PAN que apesar de "gostar muito" do partido, não ia colocar a cruz no Pessoas Animais e Natureza no próximo domingo. Quem o vai fazer, como é o caso da comerciante Albertina Oliveira, diz que "os outros partidos já têm muitos votos" e que é preciso votar em quem defende a causa animal.

"Eu tenho um cão e quero que ele seja bem tratado. Acredito mesmo que se vocês estivessem no Governo, o país ia para a frente", confessou diretamente a Inês Sousa Real. Nessa e noutras conversas que a porta-voz do partido manteve com a população, Sousa Real aproveitou para reforçar que, enquanto deputada única, "trabalhou mais que os grandes partidos" e atacou o voto útil.

"O voto útil é votar em nós, porque temos trabalhado", disse.

Como já vem sendo hábito, esta foi mais uma ação de campanha em que o PAN se demarcou dos grandes partidos, com os quais tem diferenças que "já deixou claras". Em declarações aos jornalistas, Inês Sousa Real acusou mesmo AD e PS de se esquecerem dos "grandes flagelos" da sociedade como "as alterações climáticas, a proteção animal e a violência doméstica".

Confrontada com os números do Instituto Nacional de Estatística, que dão conta de uma subida de 20% na mortalidade infantil, Sousa Real acusou ainda o Governo de "falhar a recuperação do Serviço Nacional de Saúde".

"Tem de haver investimento no SNS, tem de haver maior prevenção na saúde materno infantil. Não podemos continuar a ter um país onde as pessoas em maior situação de vulnerabilidade continuam a não ter uma resposta por parte do SNS", rematou.

Depois de tentar conquistar votos a norte, a caravana do PAN ruma a Coimbra.