​PCP condena invasão da Ucrânia. Raimundo responde a homem que importunou ação de campanha

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, afirma que condena a invasão da Ucrânia.

A resposta surgiu depois de uma ação de campanha da CDU, na Escola António Arroio, em Lisboa, ter sido interrompida por um homem que perguntou a Raimundo se condenava a invasão russa.

A pergunta foi feita à distância e em tom elevado, quando Raimundo prestava declarações aos jornalistas. A imprensa reforçou a pergunta do homem ao que Raimundo respondeu: “O senhor perguntou se eu condenava ou não condenava [a invasão da Ucrânia]. Sim, condeno, a resposta é tão simples como esta, nem percebo o alvoroço, sinceramente”.

O elemento perturbador foi afastado dos jornalistas e no final das declarações à imprensa Raimundo perguntou ao !"staff" pela presença do homem, mas já não chegou a falar diretamente com ele.