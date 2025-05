Rocha diz que houve "insistência" do PSD para coligação pré-eleitoral

O presidente da Iniciativa Liberal garante que "houve tentativa, por parte da AD, de integrar a IL noutra plataforma" no momento pré-eleitoral. As declarações de Rui Rocha surgem depois de Luís Montenegro se ter referido a esta hipótese como "mexericos políticos".

Rui Rocha, que esteve em campanha no Algarve, considera que "não se trata de mexericos, mas de se ser transparente com os portugueses", depois das declarações proferidas por alguns membros da AD. Em causa estão as declarações de Nuno Melo, do CDS, que disse que a sua coligação é apenas com o PSD.

"Eu, sobre a questão dos mexericos, quero dizer que não se trata disso. Trata-se de ser transparente com os portugueses e de enquadrar os portugueses no contexto de declarações que foram feitas por responsáveis da AD. Não me parece que isso sejam mexericos", disse Rui Rocha, que realça que Luís Montenegro nunca o desmentiu.

"Não é desmentido, porque não pode ser desmentido que houve essa tentativa e essa intenção", referiu o presidente dos liberais, afirmando que o desafio foi feito pela "mais alta liderança do PSD". E insistiu: "Tenho a certeza que não dirão o contrário, nem disseram o contrário", disse.

Rui Rocha acredita que a informação que divulgou "gerou desconforto" na coligação de direita AD e insiste que o seu partido tem um papel a desempenhar num futuro Governo. "Nós não existimos para passar certificados de bom comportamento à AD. Nós existimos para modificar o comportamento da AD", disse. "Eu sinto que a IL é a luz que lidera esta campanha eleitoral porque nós somos atacados de todo o lado, da esquerda à extrema-direita, à própria AD. Nós somos a luz que, neste momento, está a liderar a discussão política em Portugal", acrescentou Rui Rocha, considerando que o seu partido é "a luz que falta ao país".